كتب - محمد القرش:

انتهت مواجهات دور الـ16 من كأس مصر أمس الأحد، بفوز بيراميدز على المقاولون العرب بثنائية دون رد، وانتصار غزل المحلة على فاركو بهدف نظيف.

وتأهل الزمالك إلى ربع النهائي بعد الفوز على مودرن سبورت بثنائية مقابل هدف، بينما تخطى سموحة عقبة زد بهدف دون رد.

ووصل سيراميكا لربع النهائي بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثية مقابل هدف، وتأهل الجونة بالانتصار على تيم إف سي بنفس النتيجة.

مواعيد مباريات ربع نهائي كأس مصر

الزمالك ضد سموحة - السبت 15 فبراير - 9.30 مساء

سيراميكا كليوباترا ضد الجونة - الجمعة 14 فبراير - 9.30 مساء

بيراميدز ضد إنبي - السبت 15 فبراير - 9.30 مساء

غزل المحلة ضد البنك الأهلي - السبت 15 فبراير - 9.30 مساء

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