كتب - محمد القرش:

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي تدريباته مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمباراة الزمالك المقررة يوم الثلاثاء المقبل على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الأولى للمرحلة النهائية لبطولة الدوري الممتاز.

وعقد المدير الفني للفريق، مارسيل كولر، محاضرة مع اللاعبين قبل انطلاق فقرات المران للحديث عن الجوانب الفنية الخاصة بالمباراة.

وخاض لاعبو الفريق فقرة بدنية قبل تنفيذ الجوانب الخططية في الجزء المخصص لتدريبات الكرة، فيما أدى محمد الشناوي، ومصطفى شوبير، وحمزة علاء، ومصطفى مخلوف تدريباتهم تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس.

وكان الفريق قد حصل على راحة عقب مباراة طلائع الجيش في الجولة الختامية للمرحلة الأولى للدوري، واستأنف الفريق تدريباته اليوم لمواصلة التحضير لمباراة الزمالك ضمن منافسات المرحلة النهائية للمسابقة.

ومن المقرر أن تقام مباراة القمة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 فبراير، ضمن مواجهات الجولة الأولى من الدور الثاني بالدوري المصري الممتاز.