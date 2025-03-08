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5 قرارات من الأهلي قبل مواجهة الزمالك في قمة الدوري

11:09 م السبت 08 مارس 2025

مارسيل كولر

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كتب - مراسل مصراوى:

قرر السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي، فرض حالة من السرية على التدريبات الجماعية الخاصة بالفريق خلال الأيام المقبلة، استعدادا لمواجهة الزمالك في قمة الدوري المصري.

ويلاقي المارد الأحمر نظيره الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 مارس الجاري، في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة النهائية ببطولة الدوري المصري "دوري نايل".

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "كولر قرر فرض سرية تامة على تدريبات الأهلي في الأيام القادمة، بما في ذلك المنصات الرسمية الخاصة بالنادي، مع منع التصريحات الإعلامية للاعبين ومنع اللاعبين من التعامل مع أي من وسائل التواصل الاجتماعي".

وأضاف: "قرار كولر بمنع الظهور الإعلامي، ترتب عليه رفض عرض تم تقديمه لأحد لاعبي الفريق، من أجل الظهور في برنامج حواري خلال شهر رمضان الجاري".

وتابع: " كما قررت إدارة الكرة الدخول في معسكر مغلق بداية من يوم غد الأحد، مع وجود محاولات لإقناع كولر بهذا الأمر، الذي يرى أن الأجواء الرمضانية لا تستدعي الدخول في معسكر مغلق".

وعاد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى التدريبات الجماعية اليوم، بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة عقب الفوز على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل، يوم الثلاثاء الماضي.

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