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الاتحاد السكندري يعلن خضوع محمود متولي لجراحة ناجحة

10:23 م السبت 08 مارس 2025

محمود متولي لاعب الاتحاد السكندري

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كتب - نهى خورشيد

أعلن نادي الاتحاد السكندري، عبر بيان رسمي، خضوع لاعبه محمود متولي، نجم الفريق الأول لكرة القدم، والأهلى السابق لعملية جراحية ناجحة اليوم السبت، وذلك بعد تعرضه لكسر في المشطية الخامسة لليد اليسرى.

وقدم مجلس إدارة النادي برئاسة الأستاذ محمد مصيلحي، عبر منصاته الاجتماعية، خالص التمنيات القلبية بالشفاء العاجل للاعب، متمنين عودته قريبًا للملاعب للدفاع عن ألوان "زعيم الثغر".

وأكد النادي أن متولي سيخضع لفترة تأهيل تمهيدًا لعودته إلى التدريبات والمباريات، مشددًا على دعمه الكامل للاعب خلال فترة التعافي.

وفي سياق متصل، يستهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري مشواره في الدور الثاني من الدوري المصري الممتاز، بمواجهة الجونة يوم الثلاثاء المقبل ضمن الجولة الثامنة عشر من عمر المسابقة المحلية.

محمود متولي

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