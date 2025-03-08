"بـ6 مليارات".. الإسماعيلي يوضح حقيقة بيع استاد النادي لبيراميدز مقابل 400 مليون

كتب - مراسل مصراوي:

انتشرت العديد من الأخبار عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي تشير إلى عرض نادي بيراميدز على الإسماعيلي مبلغ 400 مليون جنيه مصري من أجل شراء استاد الإسماعيلية.

وقال رئيس نادي الإسماعيلي، نصر أبو الحسن، في تصريحات خاصة "لمصراوي": "تلك الأنباء غير صحيحة، ولم يتواصل معنا أي شخص من نادي بيراميدز من أجل شراء استاد الإسماعيلية، غير أن الستاد يقدر بـ 6 مليارات جنيه مصري".

وعن موقفه حال تلقي عرضا لشراء الاستاد، أجاب: "لا يجوز بيع استاد الإسماعيلية، ولا يسمح القانون بتلك العملية".

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