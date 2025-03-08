مؤمن سليمان يوضح حقيقة تعرضه لتهديد من ملثمين في ليبيا

كتب - مراسل مصراوي:

انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية تشير إلى تعرض المدرب المصري، مؤمن سليمان، لتهديد من قبل ملثمين في ليبيا.

وقال مؤمن سليمان في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن تلك الأنباء ليست صحيح ومبالغ فيها لأبعد درجة.

وأوضح المدرب أنه تم فسخ العقد مع الأهلي الليبي بالتراضي، وقرر سليمان الرحيل في ذلك التوقيت بعد النجاحات التي حققها.

وكان قد صعد المدرب المصري إلى التصفيات السداسية قبل نهاية الدور الأول بـ3 مباريات.

واختتم المدرب أنه يمتلك العديد من العروض من الدوري المصري، وأيضا الدوريات الخارجية وسيحسم موقفه خلال 48 ساعة.

اقرأ أيضًا:

12 رقما قياسيا.. موسم 2024/25 يشهد تعملق محمد صلاح تاريخيا

"شعرت بالإحباط".. صلاح يتحدث عن معادلة أجويرو وما حدث في غرفة ملابس ليفربول