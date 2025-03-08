مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بتروجيت

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

بنفيكا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الريان

جميع المباريات

إعلان

مؤمن سليمان يوضح حقيقة تعرضه لتهديد من ملثمين في ليبيا

09:23 م السبت 08 مارس 2025

مؤمن سليمان

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - مراسل مصراوي:

انتشرت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية تشير إلى تعرض المدرب المصري، مؤمن سليمان، لتهديد من قبل ملثمين في ليبيا.

وقال مؤمن سليمان في تصريحات خاصة "لمصراوي" إن تلك الأنباء ليست صحيح ومبالغ فيها لأبعد درجة.

وأوضح المدرب أنه تم فسخ العقد مع الأهلي الليبي بالتراضي، وقرر سليمان الرحيل في ذلك التوقيت بعد النجاحات التي حققها.

وكان قد صعد المدرب المصري إلى التصفيات السداسية قبل نهاية الدور الأول بـ3 مباريات.

واختتم المدرب أنه يمتلك العديد من العروض من الدوري المصري، وأيضا الدوريات الخارجية وسيحسم موقفه خلال 48 ساعة.

اقرأ أيضًا:

12 رقما قياسيا.. موسم 2024/25 يشهد تعملق محمد صلاح تاريخيا

"شعرت بالإحباط".. صلاح يتحدث عن معادلة أجويرو وما حدث في غرفة ملابس ليفربول

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

مؤمن سليمان الأهلي الليبي الدوري الليبي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة