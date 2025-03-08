كتب - يوسف محمد:

دائما ما تكون الأضواء في كرة القدم، مسلطة بشكل كبير على النجوم أصحاب الأسماء اللامعة، الذين يتمتعون بشعبية كبيرة، بجانب مشاركتهم رفقة منتخباتهم الوطنية وفي صفوف أندية القمة في بلدهم، سواء في مصر أو خارجها.

وعلى الرغم من كون الأضواء دائما تنحصر بشكل كبير على النجوم أصحاب الأسماء اللامعة، إلا أن هناك الكثير من اللاعبين يشاركون رفقة أندية في الدرجات الأقل، لكنهم يتمتعون بموهبة كبيرة، من بين هؤلاء اللاعبين اللاعب حمادة رمضان حسن، لاعب فريق اتحاد الشرطة وإنبي السابق وكذلك أحمد شاهين لاعب فريق دمنهور الحالي والمنصورة السابق.

وتواصل موقع مصراوي مع الثنائي، لمعرفة بدايتهما في كرة القدم وأهم الأندية التي شاركا في صفوفها الثنائي، خاصة في ظل المستويات المميزة التي يقدمها اللاعب في الفترة الأخيرة في دوري الدرجة الثانية.

بداية حمادة رمضان في كرة القدم

وفي حواره مع مصراوي، تحدث حمادة رمضان عن بداياته في كرة القدم، قائلا: "بدأت مشواري في كرة القدم، في عام 2010 في قطاع الناشئين بنادي إنبي في واستمريت في صفوفه لمدة موسم واحد، قبل الانتقال إلى اتحاد الشرطة ".

وأضاف: "لعبت 7 سنوات في صفوف فريق اتحاد الشرطة، تم تصعيدي إلى الفريق باتحاد الشرطة في عام 2017، ثم خضت تجربة احترافية بعد ذلك في تركيا في عام 2018".

وتابع: "استمريت في رحلتي الاحترافية بتركيا لمدة ثلاثة سنوات، حيث بدأت في فريق كيرفس سبور ولعبت معه لمدة موسمين، ثم لعب في موسم 2020-2021 في فريق جوجو سبورت، قبل العودة إلى مصر في عام 2021 خلال أزمة الكورونا".

وأكمل: "خلال فترة تواجدي في اتحاد الشرطة، نادي الزمالك تفاوض معي في أكثر من مناسبة، أثناء مشاركتي مع منتخب مصر للشباب مواليد 2000 بقيادة الكابتن عمرو أنور، ومضيت مع الفارس الأبيض في عام 2014، لكن الأمور لم تتم وبخلاف الزمالك كان هناك أكثر من فريق يريد ضمي في في تلك الفترة، من بينهم إنبي والمقاولون خلال الفترة من 2014 حتى 2017".

واختتم اللاعب تصريحاته: "يتبقى لي 6 شهور في عقدي مع نادي سرس الليان، الذي ألعب في صفوفه منذ عام 2021، عقب العودة من تركيا، واستعد لخوض رحلة احتراف جديدة في تركيا مرة أخرى بعد انتهاء تعاقدي مع الفريق".

مشوار اللاعب أحمد شاهين في كرة القدم

وحرص موقع مصراوي، على التواصل مع أحمد شاهين لاعب فريق دمنهور الحالي، لمعرفة أبرز المحطات في مشواره بكرة القدم، والسبب وراء عدم إتمام انتقاله إلى النادي المصري البورسعيدي.

وتحدث شاهين في تصريحات له عبر موقع مصراوي: "بدأت مشواري في كرة القدم من بوابة نادي المنصورة، بعمر 6 سنوات واستمريت في صفوف النادي حتى 22 عاما، تدربت تحت يد العديد من المدربين أصحاب الأسماء الكبيرة والمميزة، مثل الكابتن أحمد ساري، ياسر الكناني والكابتن عبد اللطيف الدوماني".

وواصل: "عائلتي كانت تساعدني دائما وتدعمني في مشواري بكرة القدم، خاصة وأنني من عائلة كروية، والدي كان يلعب في صفوف نادي المنصورة وشقيقي يلعب في صفوف المنصورة أيضًا".

وأردف: "سبق لي الانضمام إلى منتخب مصر مواليد 2001 تحت قيادة الكابتن ربيع ياسين، لكنني لم أتمكن من استكمال المشوار مع المنتخب، بسبب تعرضي للإصابة بقطع في الرباط الصليبي، خلال إحدى تجمعات المنتخب الوطني".

وذكر شاهين: "أن المصري البورسعيدي قام بالتفاوض معه، في عام 2020 حينما كان يبلغ من العمر 18 عاما فقط، ولكن المفاوضات لم تتم بسبب وجود انتخابات في النادي في هذه الفترة".

وأكد اللاعب خلال حواره مع مصراوي، أن انتقاله في يناير الماضي إلى صفوف فريق دمنهور على سبيل الإعارة، وأنه مازال لاعبا في نادي المنصورة.

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