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"بسبب القمة".. قرار من الاتحاد المصري بخصوص مباراة الزمالك وسموحة في الكأس

06:06 م السبت 08 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم في بيان رسمي، تعديل موعد مباراة الزمالك أمام نظيره سموحة، في إطار منافسات بطولة كأس مصر، التي كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة المقبل.

وقرر الاتحاد إقامة المباراة بين الفارس الأبيض أمام نظيره سموحة في ربع نهائي كأس مصر، يوم السبت المقبل الموافق 15 مارس الجاري، بدلا من الجمعة 14 من الشهر ذاته، نظرا لتحديد موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك يوم 11 مارس.

وجاء نص بيان الاتحاد كالتالي: "قرر الاتحاد المصري لكرة القدم إقامة مباراة الزمالك وسموحة في الدور ربع النهائي لبطولة كأس مصر يوم السبت الموافق 15 من شهر مارس الجاري، بدلًا من موعدها السابق، الجمعة الموافق 14 من الشهر ذاته".

وأضاف: "نظرًا لظروف تحديد مباراة الزمالك مع الأهلي في مرحلة البطولة بدوري القسم الأول "دوري نايل"، يوم 11 مارس".

وكان الفارس الأبيض، تمكن من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره مودرن سبورت، بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بين الفريقين، في إطار منافسات دور ال 16 من البطولة.

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