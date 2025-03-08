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فحص طبي يحسم موقف ناصر منسي من المشاركة أمام الأهلي

04:11 م السبت 08 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 6 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 6 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 6 صورة
    ناصر منسي
  • عرض 6 صورة
    ناصر منسي
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القاهرة ـ مراسل مصراوي

يخضع مهاجم فريق الزمالك ناصر منسي لفحص طبي خلال الساعات المقبلة؛ لحسم موقفه من المشاركة أمام الأهلي.

وكان منسي قد تعرض لإصابة في العضلة الضامة خلال مباراة فريقه أمام نظيره إنبي بالدوري التي سجل خلالها هدفًا ضمن ثلاثية نظيفة لفريقه.

وغاب صاحب الـ 27 عاماً عن مباراة الزمالك مساء يوم أمس الجمعة أمام نظيره مودرن سبورت بدور الـ 16 من كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

يستضيف فريق الزمالك نظيره الأهلي عند 09:30 مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج.

ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري

ويدخل فريق الزمالك المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي الوصيف.

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