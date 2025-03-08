تطورات إصابة أحمد عبدالقادر مع نادي قطر

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

كشف يوسف السفري مدرب نادي قطر القطري، موقف المحترف المصري بصفوفه أحمد عبدالقادر من المشاركة بمباراتهم أمام نظيرهم الوكرة.

موعد مباراة قطر والوكرة

ويحل فريق قطر عند 08:30 مساء اليوم السبت ضيفًا على نظيره الوكرة الذي يضم بصفوفه المحترف المصري الآخر حمدي فتحي ضمن منافسات الجولة 18 من الدوري القطري.

وألمح مدرب قطر إلى وجود احتمالية لمشاركة أحمد عبدالقادر معهم أمام الريان بعدما غاب الفترة الماضية بسبب الإصابة.

أحمد عبدالقادر كان قد تعرض لإصابة بتمزق عضلي من الدرجة الأولى جعله يغيب عن المباريات عن الفترة الماضية.

ترتيب قطر والوكرة بالدوري القطري

ويحتل فريق قطر المركز التاسع قبل المباراة برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف عن الوكرة صاحب المركز الثامن.

أرقام أحمد عبدالقادر مع نادي قطر

عبدالقادر الذي يخوض الموسم الجاري على سبيل الإعارة من النادي الأهلي شارك مع قطر بالموسم الجاري بـ 13 مباراة سجل خلالها 6 أهداف وصنع هدفًا.

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