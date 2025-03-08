الأهلي الليبي يعلن فسخ تعاقده مع مؤمن سليمان

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلن النادي الأهلي الليبي عن فسخ تعاقده مع المدير الفني المصري لفريقه مؤمن سليمان بالتراضي.

وذكر النادي الأهلي الليبي، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت:"نهاية رحلة مؤمن سليمان رفقة النادي الأهلي، نعلن عن فسخ التعاقد بالتراضي مع المدرب المصري مؤمن سليمان، كما نتمنى له التوفيق والسداد في قادم محطات مسيرته الرياضية".

وكان مؤمن سليمان قد تولى القيادة الفنية لفريق أهلي بني غازي في أكتوبر 2024.

وقاد سليمان فريق أهلي بني غازي لحجز البطاقة الأولى للتأهل بالدوري بمرحلته النهائية بعدما عانى من النتائج خلال المواسم الماضية.

أرقام مؤمن سليمان مع أهلي بن غازي

قاد مؤمن سليمان فريق أهلي بني غازي في 11 مباراة؛ إذ فاز بـ 9 مباريات وتعادل في واحدة وخسر في مباراة.

ويعد فريق أهلي بني غازي كثانِ أفضل خط هجوم وثانِ أفضل خط دفاع بالدوري المكون من 35 فريقًا.

مسيرة مؤمن سليمان التدريبية

وكان مؤمن سليمان قد بدأ مسيرته التدريبية بموسم 14/15 بنادي نجوم المستقبل ثم انتقل للإنتاج الحربي بالموسم ذاته حتى موسم 15/16 حين تولى المسؤولية للفنية لنادي الأسيوطي ومنه حدثت النقلة في مسيرته بتولي القيادة الفنية لفريق الزمالك.

ورحلّ سليمان بعد 12 مباراة مع الزمالك لخوض عدة تجارب مع أندية: سموحة، المقاصة، بتروجت، النجوم، منتخب مصر تحت 17 عاماً، الشعلة السعودي، الشرطة العراقي، القوة الجوية العراقي، الاتحاد الليبي وأهلي بني غازي.

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