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كيف سيستعد الزمالك والأهلي لقمة مجموعة التتويج؟

02:14 م السبت 08 مارس 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

يستضيف فريق الزمالك نظيره الأهلي عند 09:30 مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى من مجموعة التتويج.

ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري

ويدخل فريق الزمالك المباراة في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 32 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي الوصيف.

استعدادات الزمالك لمباراة القمة

ومنح المدير الفني لفريق الزمالك، بيسيرو، لاعبيه إجازة من التدريبات اليوم السبت بعد فوزهم على مودرن سبورت مساء أمس الجمعة ضمن منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

ويعتزم الجهاز الفني لفريق الزمالك خوض معسكرًا لمدة 24 ساعة ليلة مباراة الأهلي والاكتفاء بخوض تدريباته اعتيادية بداية من يوم غد الأحد تحضيراً للقاء.

استعدادات الأهلي لمباراة القمة

ولم يستقر الأهلي بعد على جدوله لمباراة القمة وهو ما سيتم حسمه على هامش الحصة التدريبية بجلسة بين المدير الفني السويسري مارسيل كولر ومحمد شوقي نائب المدير الرياضي لشؤون الفريق الأول لكرة القدم.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن شوقي يقترح خوض الفريق معسكرًا قبل المباراة بـ 48 ساعة فيما يرغب مارسيل كولر في خوض معسكرًا فقط ليلة المباراة.

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