القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن حقيقة اهتمام مجلس إدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن الأهلي لا يضع اللاعب ضمن حساباته بالانتقالات الصيفية المقبلة كما يتردد.

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 29 عاماً مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024/25.

الزمالك كان قد تعاقد مع محمود حمدي الونش قادمًا من صفوف طلائع الجيش في موسم 2016/17.

وشارك اللاعب مع الزمالك بالموسم الجاري بـ 15 مباراة بواقع 1150 دقيقة لعب بعد تعافيه من الإصابة الثانية له بقطع في الرباط الصليبي.

وشارك الونش في مسيرته مع الزمالك بـ 230 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 3.

اقرأ أيضًا:

حازم إمام يبدي قلقه من مباراة القمة

9 تغييرات.. تشكيل مانشستر سيتي لمواجهة نوتنجهام فورست