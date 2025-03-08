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مصدر يوضح لمصراوي حقيقة اهتمام الأهلي بضم الونش

01:46 م السبت 08 مارس 2025
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    الونش ورئيس الزمالك
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    محمود الونش
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    محمود الونش مدافع الزمالك
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    محمود الونش
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    محمود حمدي الونش لاعب الزمالك
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    الونش
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    محمود حمدي الونش
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    محمود حمدي الونش
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القاهرة ـ مراسل مصراوي:

كشف مصدر عن حقيقة اهتمام مجلس إدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع محمود حمدي "الونش" مدافع الزمالك بالانتقالات الصيفية المقبلة.

وأوضح مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي اليوم السبت أن الأهلي لا يضع اللاعب ضمن حساباته بالانتقالات الصيفية المقبلة كما يتردد.

وينتهي عقد اللاعب صاحب الـ 29 عاماً مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024/25.

الزمالك كان قد تعاقد مع محمود حمدي الونش قادمًا من صفوف طلائع الجيش في موسم 2016/17.

وشارك اللاعب مع الزمالك بالموسم الجاري بـ 15 مباراة بواقع 1150 دقيقة لعب بعد تعافيه من الإصابة الثانية له بقطع في الرباط الصليبي.

وشارك الونش في مسيرته مع الزمالك بـ 230 مباراة سجل خلالها 11 هدفًا وصنع 3.

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محمود حمدي الونش الأهلي الانتقالات الصيفية
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