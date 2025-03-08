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"نطالب بإيقاف عبدالعزيز السيد".. بيان غاضب من مودرن سبورت عقب الخسارة أمام الزمالك

01:08 م السبت 08 مارس 2025
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

طالب نادي مودرن سبورت بإيقاف الحكم عبدالعزيز السيد بعد المباراة التي قادها لفريقهم أمام الزمالك مساء أمس الجمعة وانتهت بخسارتهم بهدفين مقابل هدف ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس مصر.

وذكر نادي مودرن سبورت، عبر بيان رسمي صادر اليوم السبت:"حريصون دائمًا على تطوير الكرة المصرية ومنظومتها التحكيمية"، مؤكدًا على اتخاذ الإجراءات القانونية لدى اتحاد الكرة بشأن شكوى الحكم عبدالعزيز السيد حكم اللقاء بسبب الأخطاء الفادحة التي ساهمت في خسارة مودرن سبورت 1-2، بحسب نص البيان.

وشدد نادي مودرن سبورت على رفضه التام للأخطاء التحكيمية الكبرى ـ بحسب وصف النادي ـ التي شهدتها المباراة وكذلك إقامة المباراة بدون تقنية الفيديو رغم إقامة مباراة أخرى في نفس البطولة بالتقنية ذاتها.

وطالب نادي مودرن سبورت اتحاد الكرة برئاسة هاني أبوريدة اتخاذ الإجراءات اللازمة لحفظ حقوق الأندية وعلى رأسها مودرن سبورت من الأخطاء التحكيمية الفادحة التي تسببت في خسارة النادي العديد من مباريات الدور الأول للدوري المصري الممتاز لموسم 2024-2025، بحسب نص البيان.

وطالب نادي مودرن سبورت إيقاف الحكم عبدالعزيز السيد و التريس في اختيار حكام ذو كفائة دولية للفترة المقبلة نظرًا لأهميتها الشديدة، مؤكدًا على دعمه الكامل لمنظومة اتحاد الكرة ولجنة التحكيم والتطلع للتعاون معا في تصحيح المسار خلال الفترة المقبلة.

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