موعد مباراة الأهلي والزمالك في نهائي السوبر المصري لكرة الطائرة

كتب ـ محمد الميموني:

يواجه الأهلي نظيره الزمالك اليوم السبت في نهائي السوبر المصري لكرة الطائرة لموسم 2024/25.

موعد مباراة الأهلي والزمالك

وتقام المباراة في تمام الساعة 10 :30 مساء على صالة حسن مصطفي بالسادس من أكتوبر.

وتأهل الأهلى إلى دور نصف النهائي بعد الفوز على سموحة، وصعد أيضا بتروجت بعد الفوز على القناة، وكذلك الاتحاد السكندرى على حساب سبورتنج، وحسم الزمالك المتأهل الرابع على حساب الطلائع.

بينما تأهل الأهلي إلى النهائي بالفوز على حساب نظيره بتروجت بنتيجة 3-0، بينما تأهل الزمالك بالفوز على سبورتنج بنتيجة 3-0 .

يذكر أن فريق الأهلي قد توج بلقب كأس السوبر المصري لكرة الطائرة على حساب الزمالك بعد فوزه بنتيجة 3 ـ 1.