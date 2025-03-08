موعد مباراة بيراميدز والمقاولين في كأس مصر
كتب ـ محمد الميموني:
يواجه بيراميدز نظيره المقاولون العرب اليوم السبت ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس مصر لموسم 2024/25.
موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب
وتقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء على ستاد الدفاع الجوي و يذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت.
ونجح بيراميدز في الوصول إلى هذا الدور عقب فوزه على المنصورة بنتيجة 3-0 في دور 32.
وتمكن المقاولون العرب من الفوز على نظيره بتروجيت خلال المباراة التي انتهت بفوزه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ليضمن مكانه في دور الـ16.
وشهدت قائمة بيراميدز للمباراة تواجد كل من :
حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.
خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي.
خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق - صامويل أومسا.
خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.\
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