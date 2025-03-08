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موعد مباراة بيراميدز والمقاولين في كأس مصر

12:33 م السبت 08 مارس 2025

لاعبي بيراميدز

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كتب ـ محمد الميموني:

يواجه بيراميدز نظيره المقاولون العرب اليوم السبت ضمن منافسات دور ال 16 من بطولة كأس مصر لموسم 2024/25.

موعد مباراة بيراميدز والمقاولون العرب

وتقام المباراة في تمام الساعة 9:30 مساء على ستاد الدفاع الجوي و يذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورت.

ونجح بيراميدز في الوصول إلى هذا الدور عقب فوزه على المنصورة بنتيجة 3-0 في دور 32.

وتمكن المقاولون العرب من الفوز على نظيره بتروجيت خلال المباراة التي انتهت بفوزه بركلات الترجيح بنتيجة 4-3 ليضمن مكانه في دور الـ16.


وشهدت قائمة بيراميدز للمباراة تواجد كل من :

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: علي جبر - طارق علاء - كريم حافظ - محمد الشيبي.

خط الوسط: بلاتي توريه - مصطفى فتحي - مهند لاشين - عبد الرحمن مجدي - أحمد عاطف قطة - إبراهيم عادل - محمود دونجا - أحمد توفيق - صامويل أومسا.

خط الهجوم: يوسف أوباما - فيستون ماييلي - دودو الجباس - مروان حمدي.\

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بيراميدز المقاولون العرب كأس مصر
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