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حازم إمام يبدي قلقه من مباراة القمة

12:30 م السبت 08 مارس 2025
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كتبت-هند عواد:

أبدى حازم إمام عضو اللجنة الفنية بنادي الزمالك، قلقه من مباراة القمة ضد الأهلي، المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل.

ويحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ضيفا على الزمالك، في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالدوري المصري.

وقال حازم إمام في تصريحات عبر قناة أون تايم سبورتس: "بالطبع أشعر بالقلق قبل مواجهة الأهلي خصوصًا بعد لعب 120 دقيقة أمام مودرن سبورت، لعب 120 دقيقة يقلق جماهير الزمالك بالكامل لأنه سيؤثر على اللاعبين بدنيًا بشكل تأكيد قبل أيام من مواجهة الأهلي".

واختتم حازم إمام: "أن تضطر لإشراك عبد الله السعيد وزيزو 120 دقيقة ولا تقوم بإراحتهما قبل المباراة هو أمر صعب، الزمالك في حاجة لصانع ألعاب لأن عبد الله السعيد يلعب متأخر وناصر ماهر لم يستعد مستواه بعد الإصابة، يحتاج الفريق للتحسن من العمق أكثر من ذلك".

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