كتب ـ مصطفى الجريتلي:

قاد محمود عبدالرازق "شيكابالا"، قائد فريق الزمالك، ناديه للتأهل إلى دور ربع نهائي النسخة الجارية من بطولة كأس مصر بعدما سجل هدف الفوز على نظيره مودرن سبورت.

شيكابالا كان قد شارك بديلاً في الدقيقة 99 من عمر اللقاء مع بداية الشوط الإضافي الأول ونجح شيكابالا بعد 7 دقائق من مشاركته في تسجيل الهدف بعدما وصلته كرة بينية من زميله زيزو أسكنها هو الشباك.

وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف على نظيره مودرن سبورت خلال المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة ضمن منافسات دور ثمن النهائي ببطولة الكأس.

وشهد اللقاء 3 أرقاماً لشيكابالا بعد فوز الزمالك:

1) عادل رقم جمال حمزة

الهدف الذي سجله شيكابالا بمرمى مودرن سبورت هو رقم 74 بمسيرته مع الزمالك في جميع المسابقات التي شارك بها ليتساوى مع عدد الأهداف التي سجلها جمال حمزة صاحب المركز الثامن بجدول هدافي الزمالك بتاريخ مشاركاته.

2) إنجاز تاريخي

أصبح شيكابالا بعد هدفه بمرمى مودرن سبورت ثانِ أكبر لاعبي الزمالك تسجيلاً بالمباريات الرسمية؛ إذ يبلغ عمره 39 سنة ويومين خلف عبدالله السعيد الذي سجل هدفًا أيضًا ببطولة الكأس ولكن النسخة الماضية أمام بروكسي وكان يبلغ 39 عاماً و5 أيام.

3) الهدف الأول بالموسم

يعد الهدف الذي سجله شيكابالا بقميص الزمالك هو الأول له بالموسم الجاري 2024/25 مع الفريق إذ شارك بقميصه 13 مباراة صنع خلالها هدفًا قبل مواجهة مودرن.

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