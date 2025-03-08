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"سنبقى في الدوري".. أول تعليق لتامر مصطفى بعد تولي تدريب الإسماعيلي

10:46 ص السبت 08 مارس 2025
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    الإسماعيلي يعلن تولي تامر مصطفي المهمة الفنية للفريق الأول
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    تامر مصطفى مدرب فيوتشر
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    تامر مصطفى في المؤتمر الصحفي لمباراة فيوتشر والزمالك
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    تامر مصطفى المدير الفني لنادي انبي
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كتبت-هند عواد:

كشف تامر مصطفى المدير الفني الجديد للإسماعيلي، طموحاته مع "الدراويش"، بعد توليه القيادة الفنية.

وقال تامر مصطفى في تصريحات عبر الحساب الرسمي للإسماعيلي: "أتينا لأجل جمهور الإسماعيلي العظيم وتاريخه العظيم، النادي الإسماعيلي مختلف وكبير".

وأضاف: "نتمنى أن يدعمنا الجمهور ويساندنا في الفترة المقبلة، نحن بحاجة للجماهير وبإذن الله سنبقى في الدوري".

وأعلن الإسماعيلي التعاقد مع تامر مصطفى لتولي تدريب الفريق، خلفا لحمد إبراهيم الذي رحل بسبب تراجع نتائج الفريق.

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تامر مصطفى الإسماعيلي مدرب الإسماعيلي الجديد
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