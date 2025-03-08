3 أيام تحرم شيكابالا من إنجاز تاريخي.. ما القصة؟

كتبت-هند عواد:

سجل محمود عبد الرازق شيكابالا، هدف فوز الزمالك على مودرن سبورت بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهما مساء أمس، في دور الـ16 من كأس مصر

ويعد هذا الهدف الأول لشيكابالا خلال الموسم الحالي، ورقم 74 في مسيرته مع الأبيض بجميع المسابقات، ليتساوى مع جمال حمزة، في المركز الثامن بترتيب هدافي الأبيض تاريخيا.

وكان شيكابالا قريبا من تحقيق إنجازا تاريخيا في كأس مصر، فبهذا الهدف كان سيصبح أكبر لاعب يسجل للزمالك في كأس مصر، بعمر 39 عاما، إذ أنه احتفل بعيد ميلاده يوم 5 مارس.

لكن فارق 3 أيام، تسبب في حرمان شيكابالا من هذا الإنجاز، إذ أنه سجل هدف أمس بعمر 39 عاما ويومين، وفي الموسم الماضي من كأس مصر سجل عبدالله السعيد هدفا في فوز الزمالك بروكسي 5-2، وهو في عمر 39 عاما وخمسة أيام، وفقا لموقع الإحصائيات "ترانسفير ماركت".