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الزمالك يكتسح المصرية للاتصالات ويتصدر دوري سوبر السلة

01:59 ص السبت 08 مارس 2025

الزمالك والمصرية للاتصالات بدوري السلة

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق فريق الزمالك فوزًا كبيرًا على نظيره المصرية للاتصالات مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السابعة ـ ختام المرحلة الترتيبية ـ من بطولة دوري السوبر المصري لكرة السلة.

الزمالك كان قد أنهى الشوط الأول من بالتقدم بنتيجة 45ـ36 قبل أن يفوز باللقاء بنتيجة 91-64.

ورفع فريق الزمالك رصيده بهذا الفوز إلى النقطة 13 لينفرد بصدارة دوري السوبر المصري لكرة السلة بفارق نقطة عن الاتحاد السكندري الوصيف والأهلي صاحب المركز الثالث بالرصيد ذاته.

وكان فريق الاتحاد قد عرقل الأهلي عن صدارة الدوري بعدما فاز عليه مساء الجمعة بنتيجة 87-84 .

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الزمالك والمصرية للاتصالات دوري السوبر المصري لكرة السلة
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