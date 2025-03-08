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الزمالك يفوز على سبورتنج ويلتقي الأهلي بنهائي كأس سوبر كرة الطائرة

01:45 ص السبت 08 مارس 2025

كرة طائرة أهلي وزمالك

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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الزمالك على نظيره سبورتنج بنتيجة 3-0 خلال المباراة التي جمعتهما مساء الجمعة ضمن منافسات دور نصف نهائي كأس السوبر المصري لكرة الطائرة.

وضرب بذلك فريق الزمالك موعدًا مع نظيره الأهلي في نهائي كأس السوبر لكرة الطائرة.

الأهلي كان قد تأهل إلى دور النهائي من بطولة السوبر بعد فوزه على نظيره بتروجت بنتيجة 3 ـ 1.

موعد مباراة سوبر الطائرة بين الأهلي والزمالك

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره الأهلي في تمام العاشرة والنصف من مساء اليوم السبت على صالة حسن مصطفي.

يذكر أن فريق الزمالك قد خسر لقب الموسم الماضية لكأس الطائرة على يد نظيره الأهلي بنتيجة 3 - 1 .

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الزمالك الأهلي كأس السوبر المصري لكرة الطائرة
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