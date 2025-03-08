طبيب الزمالك يكشف سبب استبدال صلاح مصدق أمام مودرن سبورت

كتب - يوسف محمد:

كشف محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بنادي الزمالك، سبب تبديل صلاح الدين مصدق مدافع الفريق، مع بداية الشوط من مباراة الفارس الأبيض ومودرن سبورت، التي أقيمت أمس، ضمن منافسات دور ال 16 بكأس مصر.

وقال أسامة في تصريحات، نقلها الموقع الرسمي لنادي الزمالك: "تغيير صلاح الدين مصدق في مباراة الزمالك ومودرن سبورت، كان لأسباب فنية واللاعب لم يتعرض لأي إصابة في مباراة مودرن".

وكان الجهاز الفني لنادي الزمالك، قام بتغيير صلاح الدين مصدق مع بداية الشوط الثاني من مباراة مودرن سبورت، مما أثار جدلا واسعا حول إمكانية تعرض اللاعب للإصابة.

وضمن الفارس الأبيض التأهل إلى الدور المقبل، من بطولة كأس مصر، ليلاقي نظيره سموحة يوم الجمعة المقبل الموافق 14 مارس الجاري، في إطار مواجهات ربع نهائي كأس مصر.

ويذكر أن الفارس الأبيض، يستعد لملاقاة نظيره الأهلي يوم الثلاثاء المقبل الموافق 11 مارس الجاري، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري "دوري نايل".

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