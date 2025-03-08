كتب ـ رامي بشاي:

قال المدرب العام لفريق الزمالك، أيمن عبدالعزيز، إن لاعبيه لن يمتلكون الوقت الكافِ للاستشفاء قبل مواجهة الأهلي المقبلة.

موعد مباراة الزمالك والأهلي

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الأهلي عند التاسعة والنصف مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى بمجموعة التتويج .

وأضاف عبدالعزيز في تصريحات صحفية عقب المباراة:"مباراة الأهلي قوية وسنعمل على تحقيق الفوز وعدم التفريط في أي نقطة خلال المباريات المقبلة، وكان الله في عون اللاعبين، لأنه لا يوجد وقت للاستشفاء وهذا قدر لاعبي الزمالك، واللاعبون سيكونوا على قدر المسؤولية".

وأضاف المدرب العام للزمالك:" كان من السهل اتخاذ قرار بتأجيل لقاء مودرن سبورت في الكأس، كي يكون هناك تكافؤ فرص قبل مواجهة الأهلي المقبلة في الدوري، وكي تكون الفرص متساوية مع المنافس، ومن الطبيعي أن يحصل الزمالك على راحة قبل لقاء القمة أسوة بالأهلي".

وأتم عبدالعزيز تصريحاته بقوله:"حضور الجماهير يصنع الفارق ووجودهم في المباراة المقبلة أمر مهم بالنسبة للاعبين وللجهاز الفني".

ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد 32 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي الوصيف و10 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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