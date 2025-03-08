كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره مودرن سبورت بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات دور ال 16 في بطولة كأس مصر.

وبهذه النتيجة، ضمن الفارس الأبيض الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس مصر، ليواجه فريق سموحة، الذي تمكن من تحقيق الفوز على حساب زد في دور ال 16 من الكأس.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره سموحة، في دور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، يوم الجمعة المقبل الموافق 14 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

أقرأ أيضًا:

ريال مدريد يسعى للتعاقد مع ثنائي ليفربول بعد اقتراب نهاية العقد

اشتباك بالأيدي بين لاعب الرائد السعودي وأحد الجماهير بالمدرجات (صور)