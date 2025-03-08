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"بعد الفوز على مودرن سبورت".. موعد مباراة الزمالك المقبلة في كأس مصر

01:01 ص السبت 08 مارس 2025
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (2)
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (6)
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (1)
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (3)
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    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (4)
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    مباراة الزمالك ومودرن في كأس مصر (6)_6
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كتب - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، من تحقيق الفوز على حساب نظيره مودرن سبورت بنتيجة هدفين مقابل هدف واحد، في اللقاء الذي جمع بينهما أمس، ضمن منافسات دور ال 16 في بطولة كأس مصر.

وبهذه النتيجة، ضمن الفارس الأبيض الصعود إلى الدور المقبل من بطولة كأس مصر، ليواجه فريق سموحة، الذي تمكن من تحقيق الفوز على حساب زد في دور ال 16 من الكأس.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

وتقام مباراة الفارس الأبيض أمام نظيره سموحة، في دور ربع النهائي لبطولة كأس مصر، يوم الجمعة المقبل الموافق 14 مارس الجاري، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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الزمالك ومودرن سبورت فوز الزمالك على مودرن في الكأس موعد مبارة الزمالك المقبلة في كأس مصر موعد مباراة الزمالك وسموحة
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