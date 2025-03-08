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3 احتفالات لشيكابالا بعد هدفه للزمالك أمام مودرن سبورت (صور)

12:37 ص السبت 08 مارس 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (3)
  • عرض 7 صورة
    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (1)
  • عرض 7 صورة
    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (2)
  • عرض 7 صورة
    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (6)
  • عرض 7 صورة
    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (5)
  • عرض 7 صورة
    احتفال شيكابالا بهدفه في مرمى مودرن سبورت (7)
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ظهر محمود عبدالرزاق "شيكابالا" قائد الزمالك بثلاث احتفالات مختلفة بعدما سجل الهدف الثاني للزمالك الذي قاده للفوز على نظيره مودرن سبورت.

شيكابالا كان قد شارك بديلاً في الدقيقة 99 من عمر اللقاء مع بداية الشوط الإضافي الأول.

ونجح شيكابالا بعد 7 دقائق من مشاركته في تسجيل الهدف بعدما وصلته كرة بينية من زميله زيزو أسكنها هو الشباك.

ويعد الهدف هو العاشر لشيكابالا مع الزمالك بـ 49 مباراة خاضها ببطولة كأس مصر فيما صنع 19 هدفًا.

وفاز الزمالك بهدفين مقابل هدف على نظيره موردن سبورت خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة في دور ثمن نهائي كأس مصر.

ومن المقرر أن يلتقي الزمالك نظيره سموحة ضمن منافسات دور ربع نهائي الكأس.

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شيكابالا الزمالك ضد مودرن فيوتشر كأس مصر احتفالات شيكابالا
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