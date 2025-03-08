"في انتظار مباراة الزمالك".. سلة الاتحاد تهزم الأهلي وتخطف الصدارة مؤقتًا منه

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

فاز فريق الاتحاد السكندري على نظيره الأهلي بنتيجة 87-84 خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة بالجولة السابعة ـ ختام المرحلة الترتيبية ـ من دوري السوبر المصري لكرة السلة.

وكان الأهلي قد بسط سيطرته على الربع الأول والثاني والثالث؛ إذ أنهاهم متقدمًا بنتيجة 25-17، 44ـ41 و70ـ58 قبل أن يفوز الاتحاد بنتيجة 84-87.

ورفع فريق الاتحاد رصيده بعد هذا الفوز إلى النقطة 12 نقطة متصدرًا لجدول ترتيب الدوري بصورة مؤقتة بفارق الأهداف عن الأهلي الوصيف بالرصيد ذاته.

ويتبقى مباراة الجولة ذاتها للزمالك الذي سيلتقي نظيره المصري للاتصالات.

الزمالك يمتلك قبل المباراة 11 نقطة وحال فوزه بها سينفرد بصدارة المسابقة برصيد 13 نقطة.

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