ماذا يحدث في حال انتهاء الوقت الأصلي بين الزمالك ومودرن سبورت بالتعادل؟

كتب - يوسف محمد:

يسيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله، على مباراة الزمالك أمام نظيره مودرن سبورت، في اللقاء الذي يجمع بينهما حاليا، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس مصر.

وكان الفارس الأبيض، تمكن من تسجيل الهدف الأول في الدقيقة الخامسة من زمن الشوط الأول، قبل أن يحرز اللاعب معتز زدام، هدف التعادل لمودرن سبورت في الدقيقة 51 من عمر المباراة.

ماذا يحدث في حال انتهاء الوقت الأصلي من مباراة الزمالك ومودرن بالتعادل؟

وحال انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بهذه النتيجة، سيتم الاحتكام إلى شوطين إضافيين، لمدة 30 دقيقة مدة كل شوط 15 دقيقة.

وفي حال انتهاء الأشوط الإضافية بنتيجة التعادل، سيتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، لتحديد الفائز.

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