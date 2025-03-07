مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بتروجيت

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

بنفيكا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الريان

جميع المباريات

إعلان

4 أرقام مميزة لرونالدو بعد هدفه مع النصر بمرمى الشباب بالدوري السعودي

11:27 م الجمعة 07 مارس 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    رونالدو من تدريبات النصر (2)
  • عرض 6 صورة
    كريستيانو رونالدو من تدريبات النصر
  • عرض 6 صورة
    رونالدو من تدريبات النصر (1)
  • عرض 6 صورة
    أحمد الجفالي ضد كريستيانو رونالدو والنصر السعودي (5)
  • عرض 6 صورة
    رونالدو من تدريبات النصر (3)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي بصفوف النصر ثلاثةً أرقاماً مميزة عقب الهدف الذي سجله خلال مباراة فريقه أمام الشباب.

وسجل رونالدو هدفًا في مرمى الشباب بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري السعودي وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وعزز رونالدو صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدفه ليصل إلى الهدف رقم 18 بفارق هدفين عن بفارق هدفين عن كريم بنزيما لاعب الاتحاد، إيفان توني لاعب الأهلي وماركوس ليوناردو لاعب الهلال.

وأصبح صاحب الـ 40 عاماً كذلك ثالث أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في تاريخ نادي النصر بـ 83 مساهمة خلف اللاعب المعتزل محمد السهلاوي المتصدر بـ 129 مساهمة، ثم لاعب الشباب الحالي عبد الرزاق حمد الله الثاني بـ91 مساهمة.

وصل كذلك كريستيانو رونالدو إلى هدفه رقم 926، ليواصل طريقه نحو حلمه في الوصول إلى 1000 هدف، كما عادل رونالدو رقم اللاعب المعتزل السابق الذي سبق ومثّل نادي الشباب ناصر الشمراني كهداف لمواجهات النصر والشباب بـ 6 أهداف.

اقرأ أيضًا:

طرح تذاكر مباراة الزمالك والأهلي.. والكشف عن أسعارها

هل استحق مودرن سبورت ركلة جزاء أمام الزمالك؟.. حكم دولي يجيب

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

النصر ضد الشباب الدوري السعودي كريستيانو رونالدو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
ماذا يحدث في حال انتهاء الوقت الأصلي بين الزمالك ومودرن سبورت بالتعادل؟

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة