4 أرقام مميزة لرونالدو بعد هدفه مع النصر بمرمى الشباب بالدوري السعودي

كتب ـ مصطفى الجريتلي:

حقق كريستيانو رونالدو النجم البرتغالي بصفوف النصر ثلاثةً أرقاماً مميزة عقب الهدف الذي سجله خلال مباراة فريقه أمام الشباب.

وسجل رونالدو هدفًا في مرمى الشباب بالمباراة التي جمعتهما مساء اليوم الجمعة ضمن منافسات الجولة 24 من الدوري السعودي وانتهت بالتعادل بهدفين لكل فريق.

وعزز رونالدو صدارته لجدول ترتيب هدافي الدوري السعودي بعد هدفه ليصل إلى الهدف رقم 18 بفارق هدفين عن بفارق هدفين عن كريم بنزيما لاعب الاتحاد، إيفان توني لاعب الأهلي وماركوس ليوناردو لاعب الهلال.

وأصبح صاحب الـ 40 عاماً كذلك ثالث أكثر لاعب مساهمة بالأهداف في تاريخ نادي النصر بـ 83 مساهمة خلف اللاعب المعتزل محمد السهلاوي المتصدر بـ 129 مساهمة، ثم لاعب الشباب الحالي عبد الرزاق حمد الله الثاني بـ91 مساهمة.

وصل كذلك كريستيانو رونالدو إلى هدفه رقم 926، ليواصل طريقه نحو حلمه في الوصول إلى 1000 هدف، كما عادل رونالدو رقم اللاعب المعتزل السابق الذي سبق ومثّل نادي الشباب ناصر الشمراني كهداف لمواجهات النصر والشباب بـ 6 أهداف.

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