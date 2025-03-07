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هل استحق مودرن سبورت ركلة جزاء أمام الزمالك؟.. حكم دولي يجيب

11:13 م الجمعة 07 مارس 2025
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كتب ـ يوسف محمد:

كشف الحكم الدولي السابق توفيق السيد، مدى أحقية فريق مودرن سبورت في الحصول على ركلة جزاء، خلال مواجهة الفارس الأبيض، التي تجمع بين الفريقين حاليا في بطولة كأس مصر.

وكان لاعبو مودرن سبورت طالبوا الحكم عبد العزيز السيد، بالحصول على ركلة جزاء، بعد تدخل هوائي بين محمد صبحي حارس الفارس الأبيض وأحمد عاطف مهاجم مودرن.

وقال السيد في تصريحات خاصة لمصراوي: "الكرة لا ترتقي إلى ركلة جزاء الالتحام طبيعي، حارس المرمى نجح في لعب الكرة قبل الاصطدام مع مهاجم مودرن".

وأضاف: "الاصطدام طبيعي، خاصة وأن قدم لاعب موردن سبورت كانت مرتفعة عن الأرض أيضًا".

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك حاليا نظيره مودرن سبورت، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة كأس مصر.

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