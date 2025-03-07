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طرح تذاكر مباراة الزمالك والأهلي.. والكشف عن أسعارها

10:54 م الجمعة 07 مارس 2025
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    الأهلي ضد الزمالك
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    الأهلي ضد الزمالك
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    الأهلي ضد الزمالك
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كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أعلنت شركة تذكرتي عن طرح تذاكر مباراة الزمالك ونظيره الأهلي المقبلة في بطولة الدوري.

ويستضيف فريق الزمالك نظيره الأهلي عند التاسعة والنصف من مساء يوم الثلاثاء المقبل على ستاد القاهرة بالجولة الأولى من الدور الثاني في مجموعة التتويج.

أسعار تذاكر مباراة الزمالك والأهلي

وأوضحت شركة تذكرتي عبر موقعها الإلكتروني أن تذاكر المباراة ستكون على ثلاثة فئات الدرجة الأولى مقابل 300 جنيهاً والمقصورة مقابل 500 جنيها فيما ستكون تذاكر الدرجة الثالثة بـ 75 جنيهاً.

ترتيب الزمالك والأهلي في الدوري المصري

ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مجموعته برصيد 32 نقطة بفارق 7 نقاط عن الأهلي الوصيف و10 نقاط عن بيراميدز المتصدر.

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