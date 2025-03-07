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"حلف مش هيلعب غير ببنطلون معين".. أمير مرتضى منصور يكشف موقفًا طريفًا لمدرب سابق للزمالك

10:31 م الجمعة 07 مارس 2025

أمير مرتضى منصور

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كشف أمير مرتضى منصور المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك، عن موقف طريف لأحد المدربين الأجانب خلال فترة تواجده بالقلعة البيضاء.

وقال أمير مرتضى خلال حلوله ضيفًا ببودكاست aimz مساء أمس الخميس:"كان عندنا مدرب متخانق مع عامل بغرف الملابس لأنه يتفائل ببنطلون معين وحلف أنه مش هينزل الماتش وبعتنا حدد يروح الفندق عشان يجيب البنطلون".

وأضاف المشرف العام السابق على فريق الكرة بنادي الزمالك:"المدربون الأجانب كانوا يتفاؤلون ويتشائمون بأشياء معينة البرتغالي فيريرا كان مثبت تيشيرت أبيض بالمباريات".

وأتم أمير مرتضى منصور تصريحاته بالتنويه إلى أن الزمالك قد خسر هذه المباراة بهدف نظيف على يد نظيره الداخلية.

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A post shared by AIMZ Egypt (@aimzegypt)

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مدرب الزمالك أمير مرتضى منصور الزمالك ضد الداخلية
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