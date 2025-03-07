الزمالك يفوز على مودرن سبورت بثنائية في بطولة كأس مصر

متابعة - يوسف محمد:

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك اليوم، من تحقيق الفوز على حساب نظيره مودرن سبورت اليوم، في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، في بطولة كأس مصر.

وانطلقت صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس مصر.

ويلاقي الزمالك في مباراة دور ربع النهائي في بطولة كأس مصر، نظيره فريق سموحة، الذي تمكن من تحقيق الفوز على حساب زد.

ويدخل الزمالك اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى : محمد صبحي.

خط الدفاع : محمود بنتايك – حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.

خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري – أحمد سيد "زيزو".

وجاء تشكيل مودرن للقاء كالتالي:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي.

خط الوسط: أحمد كباكا، غنام محمد، أحمد يوسف.

خط الهجوم: أحمد عاطف، علي زعزع، معتز زدام.

أبرز أحداث مباراة الزمالك ومودرن سبورت

الدقيقة 1: بداية المباراة.

الدقيقة 5: دونجا يحرز الهدف الأول للزمالك في مرمى مودرن سبورت.

الدقيقة 8: بطاقة صفراء لنبيل دونجا لاعب الزمالك، بعد تدخل قوي على لاعب مودرن سبورت.

الدقيقة 13: تسديدة قوية من لاعب مودرن سبورت، يتصدى لها محمد صبحي حارس الزمالك.

الدقيقة 16: تسديدة من مصطفى شلبي تمر بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 23: بطاقة صفراء للاعب مودرن سبورت، بعد تدخل قوي على زيزو.

الدقيقة 27: تسديدة من ناصر ماهر تصطدم بدفاع مودرن سبورت.

الدقيقة 28: تسديدة من لاعب مودرن سبورت تمر بجوار القائم.

الدقيقة 34: تمريرة من عبد الله السعيد خلف دفاعات مودرن تصل إلى مصطفى شلبي ولكنها طالت منه وخرجت بعيدة عن المرمى.

الدقيقة 38: محاولات من مودرن يتصدى لها دفاع الزمالك.

الدقيقة 44: مطالبات من لاعبي مودرن سبورت بركلة جزاء.

الدقيقة 2+45: خطأ لصالح مودرن سبورت من على حدود منطقة الجزاء.

الدقيقة 4+45: نهاية الشوط الأول.

الدقيقة 46: بداية الشوط الثاني.

الدقيقة 51: معتز زدام يحرز هدف التعادل لمودرن سبورت.

الدقيقة 58: عرضية من مودرن سبورت مرت من أمام أحمد عاطف مهاجم مودرن.

الدقيقة 68: تسديدة خطيرة من لاعب مودرن سبورت يتصدى لها محمد صبحي حارس مودرن ببراعة.

الدقيقة 75: رأسية من سيف الجزيري تخرج أعلى المرمى الخاص بفريق مودرن.

الدقيقة 84: فرصية خطيرة للزمالك يتصدى لها دفاع مودرن سبورت.

الدقيقة 90: فرصة لمودرن سبورت ولكن صبحي يخرج من مرماه ويبعد الكرة.

الدقيقة 5+90: نهاية الوقت الأصلي من مباراة الزمالك ومودرن.

الدقيقة 90: بداية الشوط الإضافي الأول.

الدقيقة 96: تسديدة من حسام حسن لاعب مودرن سبورت ولكنها تصدم بدفاع الزمالك وتصل سهلة في أحضان محمد صبحي.

الدقيقة 101: فرصة خطيرة للزمالك، بعد عرضية من محمد حمدي تصل إلى محمود شيكابالا يسددها أعلى المرمى.

الدقيقة 105: نهاية الشوط الإضافي الأول.

الدقيقة 106: شيكابالا يحرز الهدف الثاني للزمالك في مرمى مودرن سبورت.

الدقيقة 109: عرضية من لاعب مودرنسبورت تصل سهلة في يد حارس الزمالك.

الدقيقة 116: لمسة يد على لاعب مودرن سبورت أمام منطقة جزاء الزمالك.

الدقيقة 118: تسديدة من لاعب مودرن سبورت من داخل منطقة الجزاء تصل في يد محمد صبحي.

الدقيقة 120: نهاية المباراة.