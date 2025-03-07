كتب - يوسف محمد:

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي مودرن سبورت بقيادة الجزائري عبد الحق بن شيخة، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة الزمالك، في بطولة كأس مصر.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد "القاهرة الدولي"، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة كأس مصر.

ويدخل مودرن سبورت اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد مجدي.

خط الدفاع: محمد دسوقي، محمود رزق، علي الفيل، علي فوزي.

خط الوسط: أحمد كباكا، غنام محمد، أحمد يوسف.

خط الهجوم: أحمد عاطف، علي زعزع، معتز زدام.

ويتواجد على مقاعد بدلاء الفارس الأبيض كلا من: "كريم عماد، أحمد أيمن، عبد الله حافظ، عبد الرحمن شيكا، محمد مسعد، محمود شعبان، عبدالرحمن رشدان، ارنولد ايبا وحسام حسن".

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