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موعد مباراة الزمالك القادمة

08:58 م الجمعة 07 مارس 2025

الزمالك

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كتب - نهى خورشيد

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لاستكمال مشواره في بطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة قوية في الدور الثاني أمام غريمه التقليدي الأهلي.

وينتظر الفريق الكروي بنادي الزمالك بعد أقل من ساعتين اليوم الجمعة مباراة أمام مودرن سبورت، ضمن منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر، والتي ستبدأ أحداثها في تمام التاسعة والنصف مساءً.

موعد مباراة الزمالك المقبلة

ويلتقي الفريق الكروي بالفارس الأبيض بغريمه القلعة الحمراء يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 11 مارس على استاد القاهرة الدولي، وذلك ضمن الجولة الـ18 من دوري نايل.

ومن المقرر أن تقام المواجهة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءً بتوقيت مكرمة المكرمة.

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الزمالك الدوري المصري موعد مباراة الزمالك المقبلة كأس مصر مودرن سبورت
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