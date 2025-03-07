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تشكيل الزمالك الرسمي أمام مودرن سبورت في الكأس

08:43 م الجمعة 07 مارس 2025
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    الزمالك ضد إنبي (3)
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    إمام عاشور يحتفل مع لاعبي الزمالك
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    الزمالك ضد إنبي (2)
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    الزمالك ضد إنبي (1)
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    الزمالك ضد إنبي (1)
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    الزمالك ضد إنبي (4)
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    الزمالك ومودرن فيوتشر
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    الزمالك ومودرن فيوتشر
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    مباراة سابقة بين الزمالك ومودرن فيوتشر
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    الزمالك ومودرن فيوتشر
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    الزمالك ومودرن فيوتشر
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    الزمالك ومودرن فيوتشر
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    مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر
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    الزمالك ومودرن سبورت 1_3
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    رجل مباراة الزمالك ومودرن فيوتشر
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    الزمالك ومودرن سبورت
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كتبت - نهى خورشيد:

كشف البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الأساسي للفارس الأبيض استعداداً لمواجهة مودرن سبورت في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وتقام المواجهة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

وفيما يلي تشكيل الأبيض لمباراة مودرن سبورت..

في حراسة المرمى : محمد صبحي.

في خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.

في خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

في خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وضمت دكة بدلاء الزمالك :"محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومحمد شحاتة وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف".

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الزمالك ومودرن سبورت كأس مصر موعد مباراة الزمالك ومودرن تشكيل الزمالك الرسمي
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