تشكيل الزمالك الرسمي أمام مودرن سبورت في الكأس

كتبت - نهى خورشيد:

كشف البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الأساسي للفارس الأبيض استعداداً لمواجهة مودرن سبورت في إطار منافسات دور الـ 16 من بطولة كأس مصر.

وتقام المواجهة في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة الدولي.

وفيما يلي تشكيل الأبيض لمباراة مودرن سبورت..

في حراسة المرمى : محمد صبحي.

في خط الدفاع : محمود بنتايج – حسام عبد المجيد - صلاح مصدق - عمر جابر.

في خط الوسط : نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – ناصر ماهر.

في خط الهجوم : مصطفى شلبي - سيف الجزيري – أحمد مصطفى "زيزو".

وضمت دكة بدلاء الزمالك :"محمد عواد ومحمود حمدي "الونش" وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد فتوح ومحمد شحاتة وسيف جعفر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وحسام أشرف".

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