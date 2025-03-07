"بسبب تقنية الفار".. مصدر يكشف كواليس أزمة مباراة سموحة وزد في كأس مصر

كتب - مراسل مصراوى:

كشف مصدر داخل الاتحاد المصري لكرة القدم، إن تواجد تقنية الفار في مباراة سموحة وزد، التي أقيمت في يناير الماضي، ضمن منافسات دور الـ16 ببطولة كأس مصر.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لموقع مصراوي: "بطولة كأس مصر تلعب دون تقنية الفار، وتواجدها في مباراة سموحة وزد يوم 17 يناير الماضي، في دور ال 16 بكأس مصر كان عن طريق الخطأ".

وأضاف: "المتسبب في هذا اللغط، هى لجنة الحكام، التي وضعت حكام للفار في مباراة زد وسموحة على الرغم من الاتفاق على إقامة كأس مصر دون تواجد هذه التقنية".

وشهدت الساعات الماضية حالة كبيرة من الجدل، بعدما تم الإعلان عن لعب باقي مباريات دور ال 16 من كأس مصر، دون وجود تقنية الفار، خاصة بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بيان اتحاد الكرة، قبل مباراة مودرن سبورت وزد، الذي شهد تواجد حكام لتقنية الفار.

وتلعب اليوم مباراتين في بطولة كأس مصر، الأولى بين الزمالك ومودرن سبورت، المباراة الثانية تجمع بين المصري البورسعيدي والبنك الأهلي.

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