ميدو يشارك في مباراة طائرة بنادي الزمالك (صور)

كتب - نهى خورشيد:

شارك أحمد حسام ميدو عضو لجنة التخطيط بقطاع كرة القدم بنادي الزمالك، في مباراة كرة طائرة خلال شهر رمضان المبارك.

ونشر ميدو عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" مقطع من مشاركته في مباراة طائرة داخل نادي الزمالك.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة نظيره الأهلي يوم الثلاثاء المقبل، وذلك ضمن منافسات الأسبوع الـ18 من عمر الدوري المصري الممتاز.

ويستضيف استاد القاهرة الدولي، أحداث مباراة القمة وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ويحتل الفريق الكروي بنادي الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، برصيد 32 نقطة بفارق 10 نقاط عن المتصدر نادي بيراميدز.