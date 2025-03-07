كتب - يوسف محمد:

تصدرت أزمة التصريحات المتبادلة والحرب الكلامية، بين الثنائي أحمد شوبير حارس مرمى النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، عصام الحضري حارس المنتخب الوطني والقلعة الحمراء أيضًا، مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، بعد النقد المتبادل من قبل كلا منهما للأخر.

تصريحات أحمد شوبير عن الحضري

وكان شوبير، قال في تصريحات يوم الاثنين الماضي، خلال ظهوره عبر قناة "النهار": "الحض ري لديه مشكلة كبيرة في حياته، هى أنه يرغب في قيام كل الناس بمدحه بشكل مستمر والثناء عليه وعلى إنجازاته".

وأضاف: "عندما أتحدث عن الحضري في أي وقت أعطيه حقه، لأنه بالفعل أسطورة وحقق الكثير من الإنجازات والأرقام التاريخية التي لا يمكن إغفالها، وقال مازحا: "لا بد أن نمدح فيه ونستمر في ذكر اسمه أو نعمل مقام باسمه".

واختتم شوبير تصريحاته: "أن الأمر أصبح يسبب أزمة بالنسبة لعصام الحضري، أن الأمر في الغالب يعود إلى ثقافة الفرد والتي لا تتواجد بالقدر الكافي في الحضري ولكن الأمر أصبح ممل وسخيف للغاية".

رد فعل الحضري على تصريحات شوبير

واعتادت جماهير الكرة المصرية، على الانتقادات المتبادلة بين الثنائي، حيث قام الحضري منذ عدة أيام بانتقاد أحمد شوبير، عقب خروج الأخير وانتقاده رئيس لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، الذي تم تناوله وانتقاده من قبل أحد البرامج.

وكتب الحضري تعليقا على الموقف وعلى تصريحات شوبير: "هو ده شكلنا والصورة اللي أصبحت عليها الكرة المصرية بسبب تصريحات غريبة بترجعنا سنين ورا".

وأضاف: "وبعدين نرجع نشكي ونبكي لما تحصل كارثة تاني وناس تروح ضحية الفتنة، معقول مفيش حد عاقل يتدخل لإيقاف الفتنة دي وإنقاذ سمعتنا".

انتقادات بسبب مصطفى شوبير

وسبق للحضري أن تحدث عن أحمد شوبير أيضا، بعدما خرج الأخير في إحدى اللقاءات التليفزيونية، قال أن الحضري يتعمد التقليل من مصطفى شوبير.

ليخرج الحضري للرد بعد ذلك على هذه التصريحات، قائلا، لم أقم بالتقليل من مصطفى شوبير من قبل، لكنني ليس على هوى الكابتن شوبير، على شان كده طلعت وحش.

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