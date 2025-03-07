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الإعلان عن حكم مباراة الزمالك ومودرن سبورت في كأس مصر

07:12 م الجمعة 07 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، عن طاقم تحكيم مباراة الزمالك ومودرن سبورت، المقرر إقامتها في بطولة كأس مصر اليوم.

ومن المقرر انطلاق صافرة بداية المباراة بين الزمالك ومودرن سبورت، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، على ستاد القاهرة"، ضمن منافسات دور ال 16 ببطولة كأس مصر.

وأسندت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، مهمة إدارة المباراة إلى الحكم عبد العزيز السيد، ويعاونه كلا من شريف عبد الله مساعد أول، عمر فتحي مساعد ثاني، محمد طه حكما رابعا.

وتلعب مباريات دور ال 16 في بطولة كأس مصر، دون تواجد تقنية الفار، الذي قرر الاتحاد تطبيقها في البطولة بداية من الدور المقبل دور الثمانية.

ويذكر أن نادي الزمالك، كان قد طالب الاتحاد المصري لكرة القدم أمس بتأجيل المباراة، إلا أن الاتحاد أكد إقامة المباراة في موعدها وعدم المساس بمواعيد بطولة كأس مصر.

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