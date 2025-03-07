كتب - يوسف محمد:

أعلنت رابطة الأندية المحترفة المصرية أمس الخميس، جدول المرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، التي من المقرر أن يتحدد على إثرها بطل الدوري والهابطين إلى دوري الدرجة الثانية أيضًا.

ويستهل النادي الأهلي مبارياته، في مرحلة تحديد بطل الدوري المصري بمواجهة نادي الزمالك، في قمة مباريات الدوري المصري "دوري نايل".

أرقام الأهلي في الدوري قبل انطلاق مرحلة تحديد البطل

وتقام مباراة الأهلي أمام الزمالك يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، في إطار منافسات الجولة الأولى بالمرحلة النهائية للدوري المصري "مرحلة تحديد البطل".

وخاض الأهلي في الدوري المصري حتى الآن 17 مباراة، تمكن خلالهم من الفوز في 11 مباراة وحضر في 6 مباريات، حصد 39 نقطة وضعته في المركز الثاني بجدول الترتيب.

وسجل لاعبو المارد الأحمر، في الدور الأول "المرحلة الأولى" من الدوري المصري، 39 هدفا، فيما استقبلت شباكهم 9 أهداف فقط.

ويحتل إمام عاشور لاعب الأهلي صدارة ترتيب هدافي النادي الأهلي في المسابقة، برصيد 9 أهداف، وضعته على قمة هدافي الدوري المصري أيضًا بالتساوي مع ناصر منسي لاعب الزمالك.

ويذكر أن فريق بيراميدز يحتل صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز "دوري نايل"، برصيد 42 نقطة جمعهم من 17 مباراة خاضهم بالمسابقة أيضًا.

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