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الإسماعيلي يكشف أسماء الجهاز الفني الجديد لتامر مصطفي

06:54 م الجمعة 07 مارس 2025

تامر مصطفي

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كتب - نهى خورشيد

كشف الحساب الرسمي للنادي الإسماعيلي عن أسماء الجهاز الفني للمدير الفني الجديد تامر مصطفي، بعد إعلان توليه المهمة الفنية للفريق الأول خلفاً لعماد سليمان.

ونشر الحساب الرسمي للدراويش عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" موعد تولي تامر مصطفي المهمة الفنية للفريق بجانب أسماء الجهاز الفني الجديد والتي جاءت كالآتي..

أتم مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، برئاسة المهندس نصر أبو الحسن تعاقده مع كابتن تامر مصطفى لتولي الإدارة الفنية لفريق الكرة الأول بالنادي خلال المرحلة المقبلة.

ويضم الجهاز الفني للفريق كلا من كابتن أحمد صديق، مدربًا عاما، وكابتن أحمد الجمل مدربًا مساعدًا، وكابتن عبد الله الشحات، مدربًا مساعدًا، وكابتن محمد يونس مدربًا لحراس المرمى، وكابتن إسلام عادل، مديرا للكرة.

ويستهل الجهاز مشواره مع الفريق، بداية من اليوم استعدادًا لاستئناف مسابقة الدوري.

وفي سياق منفصل، يتواجد الفريق الكروي بالنادي الإسماعيلي في المركز السابع بجدول ترتيب فرق الهبوط برصيد 14 نقطة، بفارق نقطتين عن إنبي صاحب المركز الثامن.

الإسماعيلي يعلن تولي تامر مصطفي المهمة الفنية للفريق الأول

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النادي الإسماعيلي الجهاز الفني للنادي الإسماعيلي تامر مصطفي
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