"غياب الأهلي والزمالك".. عقوبات الجولة الـ17 من الدوري المصري

كتب - نهى خورشيد

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة مساء اليوم الجمعة، قراراتها الانضباطية الخاصة بالجولة الـ17 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز للموسم الرياضي 2024-2025.

وشملت العقوبات إيقاف عدة لاعبين لمباراة واحدة، من بينهم ياو أنور ومحمد عبد اللطيف عوض ثنائي البنك الأهلي، إبراهيم عبد الحكيم لاعب الحرس، أحمد عبد المنعم خطاب نجم فاركو، أوجو صامويل محترف الجونة، إيتد حيكو سامادو لاعب المصري، وحسام حسن عبد البديع "مودرن سبورت، إضافة إلى عدد من لاعبي زد إف سي والإسماعيلي، وإسلام عطية "سموحة"، وأحمد عاطف قطة لاعب بيراميدز.

كما تم إيقاف إبراهيم حافظ لاعب الجونة مباراتين للطرد بسبب اللعب العنيف، ومنع محمد عبد المنصف من مرافقة فريق غزل المحلة لثلاث مباريات مع تغريمه 20 ألف جنيه بسبب التلفظ ضد الحكم.

وشملت العقوبات أيضًا غرامات مالية على عدة أندية، أبرزها تغريم البنك الأهلي 50 ألف جنيه بسبب البطاقات الصفراء، إضافة إلى غرامات على غزل المحلة بسبب الاعتراض الجماعي.

وأكدت الرابطة على ضرورة تطبيق المادة 54 من لائحة دوري نايل لضمان الانضباط داخل الملاعب.

وفي سياق متصل، أعلنت رابطة الأندية أمس الخميس، مواعيد مباريات الدور الثاني من الدوري المصري، والتي من المقرر انطلاقها يوم الثلاثاء المقبل بمواجهة القمة بين الأهلي والزمالك.