قرار من اتحاد الكرة بشأن مباريات ربع نهائي كأس مصر

كتب - مراسل مصراوى:

قرر الاتحاد المصري لكرة القدم، إقامة مباريات دور ربع النهائي لبطولة كأس مصر في الموسم الحالي 2024-2025، بحضور جماهيري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "دور ربع النهائي في بطولة كأس مصر سيكون بحضور جماهيري، بجانب تواجد الفار في الدور ذاته".

وأضاف: "سيتم استكمال مباريات دور ال 16 من بطولة كأس مصر، دون حضور جماهيري، مثلما بدأت".

وضمنت حتى الآن، أربعة فرق الصعود إلى دور الثمانية لبطولة كأس مصر، هم "سموحة، سيراميكا كليوباترا، إنبي والجونة".

وفي المقابل يستعد نادي الزمالك لملاقاة نظيره مودرن سبورت اليوم، في إطار منافسات دور ال 16 ببطولة كأس مصر في الموسم الحالي 2024-2025.

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