رسمياً.. الإسماعيلي يعلن تعيين تامر مصطفى مديراً فنياً

كتب - نهى خورشيد

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، مساء اليوم الجمعة تعيين تامر مصطفى مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلفاً لعماد سليمان.

ونشر الإسماعيلي عبر حساباته الرسمية بوستر تقديم خاص بالمدرب الجديد مع تعليق:"مرحلة جديدة نبدأها معًا، تامر مصطفى مديرًا فنيًا للفريق.. لنرحب سويا بالقائد الجديد للدراويش".

وكان الإسماعيلي اتفق مع عماد سليمان، على الرحيل عن صفوف الدراويش في محاولة لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش في الجولة الثامنة عشر من عمر الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز السابع بجدول ترتيب فرق الهبوط برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في 5، وتلقي 9 هزائم منذ انطلاق البطولة المحلية.