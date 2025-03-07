مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بتروجيت

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

- -
19:45

بنفيكا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الريان

جميع المباريات

إعلان

رسمياً.. الإسماعيلي يعلن تعيين تامر مصطفى مديراً فنياً

04:59 م الجمعة 07 مارس 2025
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    تامر مصطفى المدير الفني لنادي انبي
  • عرض 5 صورة
    تامر مصطفى مدرب فيوتشر
  • عرض 5 صورة
    تامر مصطفى
  • عرض 5 صورة
    تامر مصطفى
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - نهى خورشيد

أعلن مجلس إدارة النادي الإسماعيلي، مساء اليوم الجمعة تعيين تامر مصطفى مديراً فنياً للفريق الأول لكرة القدم، وذلك خلفاً لعماد سليمان.

ونشر الإسماعيلي عبر حساباته الرسمية بوستر تقديم خاص بالمدرب الجديد مع تعليق:"مرحلة جديدة نبدأها معًا، تامر مصطفى مديرًا فنيًا للفريق.. لنرحب سويا بالقائد الجديد للدراويش".

وكان الإسماعيلي اتفق مع عماد سليمان، على الرحيل عن صفوف الدراويش في محاولة لإنقاذ الفريق من شبح الهبوط.

وفي سياق متصل، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي لمواجهة نظيره طلائع الجيش في الجولة الثامنة عشر من عمر الدور الثاني من بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل الدراويش المركز السابع بجدول ترتيب فرق الهبوط برصيد 14 نقطة، جمعها من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في 5، وتلقي 9 هزائم منذ انطلاق البطولة المحلية.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

تامر مصطفى النادي الإسماعيلي الدوري المصري مدرب النادي الإسماعيلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة