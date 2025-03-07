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مصدر يكشف موقف محمد مجدى أفشة من المشاركة في مباراة الزمالك المقبلة

04:47 م الجمعة 07 مارس 2025
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كتب - يوسف محمد:

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، موقف لاعب الفريق الفريق لكرة القدم بالنادي محمد مجدى أفشة، من المشاركة في مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك في بطولة الدوري المصري.

وقال مصدر في تصريحات خاصة لمصراوي: "أفشة تعافى من إصابة العضلة الخلفية، التي كان يعاني منها بشكل كامل خلال الفترة الماضية".

وأضاف: "اللاعب سيشارك في المران الجماعي للفريق غدا السبت بشكل طبيعي، سيكون جاهز لمباراة القمة يوم الثلاثاء أمام الزمالك، قرار ضمه لقائمة المباراة، يعود إلى المدير الفني مارسيل كولر".

موعد مباراة الأهلي والزمالك

ويلاقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي نظيره نادي الزمالك، يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة تحديد بطل الدوري المصري".

ويحتل النادي الأهلي المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 39 نقطة جمعهم من 17 مباراة خاضهم بالمسابقة، فيما يحتل الزمالك المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 32 جمعهم من نفس عدد المباريات.

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النادي الأهلي الدوري المصري مباراة القمة محمد مجدى أفشة مباراة الأهلي والزمالك
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