نجم بيراميدز مهدد بالغياب عن مباراة الأهلي

كتب - مراسل مصراوي:

خضع الظهير الأيسر لنادي بيراميدز، محمد حمدي، لأشعة وفحوصات طبية بعد الإصابة القوية التي تعرض لها خلال مباراة سيراميكا كليوباترا الأخيرة في الدوري.

وكشف رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز، مصطفى المنيري، عن أن الأشعة التي خضع لها محمد حمدي أثبتت إصابته بجزع في الرباط الصليبي الأمامي مع وجود ارتشاح في الركبة.

وأوضح الطبيب أن حمدي سيخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي مدته 3 أسابيع قبل العودة والمشاركة مجددا مع الفريق في مباريات المرحلة المقبلة.

ومن المقرر أن يلاقي بيراميدز نظيره الأهلي يوم السبت الموافق 14 أبريل، ضمن مواجهات الجولة الثانية بالدور الثاني من الدوري المصري الممتاز.

اقرأ أيضًا:

مدرب ليفربول يكشف سبب غضب محمد صلاح في مباراة باريس

عمر مرموش يحصد أول جائزة مع مانشستر سيتي (فيديو)