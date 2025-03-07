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الأولى في الكأس.. تاريخ مواجهات الزمالك ومودرن سبورت

01:33 م الجمعة 07 مارس 2025
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  • عرض 7 صورة
    الزمالك ومودرن سبورت
  • عرض 7 صورة
    الزمالك ومودرن سبورت
  • عرض 7 صورة
    الزمالك وفيوتشر
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    الزمالك وفيوتشر
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    الزمالك وفيوتشر
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    الزمالك وفيوتشر
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كتبت-هند عواد:

يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره مودرن سبورت، مساء اليوم الجمعة، في إطار منافسات دور الـ16 من بطولة كأس مصر.

موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت

تقام مباراة الزمالك ومودرن سبورت، في التاسعة والنصف مساء اليوم الجمعة، على ستاد القاهرة الدولي، في دور الـ16 من كأس مصر، وتنقل قناة أون تايم سبورت المباراة.

ويطمح البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للزمالك، في الحفاظ على حظوظه ببطولة كأس مصر، خاصة بعد ابتعاده عن صدارة الدوري المصري.

ويدخل الزمالك بقيادة بيسيرو المباراة، بحثا عن الانتصار الثاني له، بعدما حقق الفوز على إنبي في الجولة الماضية، بثلاثية نظيفة.

تاريخ مواجهات الزمالك و مودرن سبورت

التقى الزمالك ومودرن سبورت، في 9 مباريات سابقة، حقق الزمالك الفوز في 6 مباريات، فيما فاز مودرن سبورت في لقاء وحيد، وانتهت مباراتان بالتعادل.

ويعد هذا اللقاء الأول الذي يجمع بين الزمالك ومودرن سبورت في بطولة كأس مصر، إذ أن المواجهات السابقة التي جمعتهما كانت في الدوري المصري والكونفدرالية الأفريقية.

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الزمالك ومودرن سبورت موعد مباراة الزمالك ومودرن سبورت تاريخ مواجهات الزمالك ومودرن سبورت
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