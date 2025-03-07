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"الرابطة تضع نفسها في شبهه".. الأهلي يعلق على استخدام الذكاء الاصطناعي في جدول الدوري

01:01 م الجمعة 07 مارس 2025

رابطة الأندية المصرية

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كتبت-هند عواد:

علق محمد رمضان المدير الرياضي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على موعد إعلان جدول مباريات المرحلة الثانية من الدوري المصري الممتاز.

وقال محمد رمضان في تصريحات عبر قناة النادي الأهلي: "ليس من المنطقي أن يتم الإعلان عن جدول الدوري في منتصف الليل، ولماذا لم يحضر مندوبي الأندية القرعة، الذكاء ينفذ ما يطلب منه، لماذا تضع الرابطة نفسها في شبهه".

وأعلنت رابطة الأندية المصري، جدول مباريات المرحلة الثانية من الدوري، فجر أمس الخميس، وقال أحمد دياب رئيس الرابطة، إن الجدول تم إعداده منذ بداية الموسم باستخدام الذكاء الاصطناعي، دون أي تدخل بشري.

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