محمد رمضان يحذر جماهير الأهلي قبل مباراة الزمالك

كتبت-هند عواد:

حذر محمد رمضان المدير الرياضي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير الفريق قبل مباراة الزمالك بالدوري المصري.

ويلتقي الأهلي والزمالك، في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل 11 مارس الحالي، في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

وقال محمد رمضان في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أطالب جماهير الأهلي بعدم الانجراف وراء الهتافات في مباراة الزمالك تجنبا لتوقيع عقوبة على الجماهير وعدم حضورها مباراة بيراميدز التالية".

واختتم رمضان: "الأهلي فقد الكثير من النقاط في بداية الموسم مما جعل المسابقة هذا الموسم أكثر صعوبة على الفريق".