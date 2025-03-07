مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الزمالك

- -
21:30

الأهلي

الدوري المصري

الجونة

- -
21:30

الاتحاد السكندري

الدوري المصري

حرس الحدود

- -
21:30

بتروجيت

دوري أبطال أوروبا

برشلونة

0 0
19:45

بنفيكا

دوري أبطال أوروبا

ليفربول

- -
22:00

باريس سان جيرمان

دوري أبطال أوروبا

باير ليفركوزن

- -
22:00

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة

أهلي جدة

- -
20:00

الريان

جميع المباريات

إعلان

محمد رمضان يحذر جماهير الأهلي قبل مباراة الزمالك

12:34 م الجمعة 07 مارس 2025
  • عرض 8 صورة
  • عرض 8 صورة
    محمد رمضان مدير كرة الأهلي
  • عرض 8 صورة
    محمد رمضان يُمسك بسبحة في مباراة الأهلي وستاد أبيدجان (4)
  • عرض 8 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالأهلي
  • عرض 8 صورة
    محمد رمضان وسامي قمصان من وصول بعثة الأهلي إلى قطر
  • عرض 8 صورة
    محمد رمضان من وصول بعثة الأهلي إلى القاهرة_3
  • عرض 8 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالأهلي
  • عرض 8 صورة
    محمد رمضان مدير الكرة بالنادي الأهلي (2)
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتبت-هند عواد:

حذر محمد رمضان المدير الرياضي بالفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جماهير الفريق قبل مباراة الزمالك بالدوري المصري.

ويلتقي الأهلي والزمالك، في التاسعة مساء يوم الثلاثاء المقبل 11 مارس الحالي، في إطار منافسات الجولة الأولى من المرحلة الثانية بالدوري المصري الممتاز.

وقال محمد رمضان في تصريحات عبر قناة الأهلي: "أطالب جماهير الأهلي بعدم الانجراف وراء الهتافات في مباراة الزمالك تجنبا لتوقيع عقوبة على الجماهير وعدم حضورها مباراة بيراميدز التالية".

واختتم رمضان: "الأهلي فقد الكثير من النقاط في بداية الموسم مما جعل المسابقة هذا الموسم أكثر صعوبة على الفريق".

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الأهلي الأهلي والزمالك محمد رمضان محمد رمضان يحذر جماهير الأهلي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

ماذا يحدث قبل القمة 130 بين الأهلي والزمالك؟ (تغطية خاصة)
الاتحاد الأوروبي: نرحب بخطة إعادة الإعمار العربية التي قدمت في القاهرة
فلسطين والجيش وصمود الشعب.. 10 رسائل من السيسي في احتفالية يوم الشهيد
بيان عاجل.. الأهلي يتمسك بتأجيل مباراة القمة ويهدد بالانسحاب من الدوري
تبدأ 15 يونيو.. وزير التعليم يعتمد جدول امتحانات شهادة الثانوية العامة